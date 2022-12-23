В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
34 минуты назад

В Кремле опровергли получение Путиным искаженной информации по СВО

Lenta.ru

Заявления СМИ о том, что Владимир Путин якобы получает искаженную информацию по специальной военной операции (СВО), не соответствуют действительности. Об этом The Wall Street Journal заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле опровергли получение Путиным искаженной информации по СВО
Фото: ТАССТАСС

Представитель Кремля пояснил, что российский лидер «как и раньше, имеет несколько каналов получения информации».

Так он прокомментировал материал издания, в котором со ссылкой на неназванные источники указывалось, будто Путин получает отчеты о спецоперации, в которых «подчеркиваются успехи и приуменьшаются неудачи».

Столтенберг уличил Россию «в стремлении заморозить конфликт» на Украине

22 декабря Путин рассказал о постоянных встречах с военнослужащими. В ходе пресс-конференции один из журналистов отметил, что российский лидер часто проводит встречи с военными.

«Это вас удивляет? Каждый день, чтоб вы понимали. Каждый день», — ответил он.

20 декабря Песков подтвердил информацию о поездке главы государства Владимира Путина в зону проведения специальной военной операции на Украине (СВО). До этого депутат Государственной Думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев назвал важным то, что глава государства не просто «заслушивал обстановку и о чем-то говорил», а со всеми командующими лично переговорил и каждого лично заслушал.

«Личное общение дает полное представление о том, что сегодня происходит, как все будет в будущем», — добавил парламентарий.

Политика,Андрей Гурулев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители