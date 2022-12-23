Захарова ответила на слова про оружие из КНДР для "Вагнера" идиомой

Она также напомнила о том, что Блинкен заявил, что США тесно синхронизированы с Республикой Корея и с Японией в подходе к КНДР и продолжают предпринимать действия для укрепления оборонительных и сдерживающих потенциалов, включая еще более тесное сотрудничество с Японией и Кореей на учениях. Также он добавил, что приедет в Китай в начале следующего года, чтобы обсудить «попытки убедить Северную Корею действовать в другом направлении», передает РИА «Новости».