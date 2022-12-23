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1 час назад

Захарова ответила китайской идиомой на заявление США об оружии из КНДР для «Вагнера»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы поставках оружия из КНДР группе «Вагнер» китайской идиомой «Чудак толкует сон».

Захарова ответила на слова про оружие из КНДР для "Вагнера" идиомой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Коротко и дипломатично: «Чудак толкует сон», – написала она в своем Telegram-канале.

Она также напомнила о том, что Блинкен заявил, что США тесно синхронизированы с Республикой Корея и с Японией в подходе к КНДР и продолжают предпринимать действия для укрепления оборонительных и сдерживающих потенциалов, включая еще более тесное сотрудничество с Японией и Кореей на учениях. Также он добавил, что приедет в Китай в начале следующего года, чтобы обсудить «попытки убедить Северную Корею действовать в другом направлении», передает РИА «Новости».

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Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.

Кроме того, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставила России ракеты специально для их использования группой «Вагнер».

В пятницу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о покупке ЧВК «Вагнер» оружия у Северной Кореи являются домыслами, «вагнеровцы» покупают американское оружие.

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