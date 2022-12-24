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32 минуты назад

В Ереване заявили, что заранее передали Москве просьбу отложить встречу глав МИД

ТАССиещё 4

Армянский МИД по дипломатическим каналам заблаговременно передал российской стороне просьбу отложить встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России, которую планировалось провести 23 декабря в Москве. Об этом заявил в субботу в интервью радио "Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) руководитель армянского дипведомства Арарат Мирзоян.

Ереван опроверг слова Лаврова об отсутствии просьбы отложить встречу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Учитывая гуманитарный кризис, вызванный незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, просьба армянской стороны отложить запланированную в Москве встречу между мной и министрами иностранных дел России и Азербайджана была направлена МИД Армении и посольством Армении в России как представителям центрального аппарата МИД РФ, так и посольству Российской Федерации в Армении", - отметил он.

МИД РФ: Ереван отказался от встречи по мирному договору

23 декабря глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Ереван не задействовал каких-либо дипломатических каналов, чтобы проинформировать Москву об отказе от участия в трехсторонней встрече с руководителями МИД РФ и Азербайджана.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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