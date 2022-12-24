Ереван опроверг слова Лаврова об отсутствии просьбы отложить встречу

"Учитывая гуманитарный кризис, вызванный незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, просьба армянской стороны отложить запланированную в Москве встречу между мной и министрами иностранных дел России и Азербайджана была направлена МИД Армении и посольством Армении в России как представителям центрального аппарата МИД РФ, так и посольству Российской Федерации в Армении", - отметил он.