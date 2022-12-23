Совет Федерации завершил осеннюю сессию

«Традиционно хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. Пусть он принесет вам и всем нам больше поводов для радости, для хорошего настроения, позитивного настроения, крепкого здоровья вам и вашим близким. И спасибо за работу. Всего самого доброго», - добавила Матвиенко.