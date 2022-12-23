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35 минут назад

Совет Федерации завершил осеннюю сессию

Агентство «Москва»

Верхняя палата российского парламента завершила последнее заседание осенней сессии 2022 года, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Совет Федерации завершил осеннюю сессию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уважаемые сенаторы, вопросы повестки нашего заседания исчерпаны. Очередное заседание состоится 25 января. <…> Я уверена, что вы будете отдыхать и работать в регионах. После окончания каникул активно будут работать комитеты, потому что планы у нас очень напряженные. <…> 536-е заседание Совета Федерации и осеннюю сессию 2022 года объявляю закрытыми», - сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава верхней палаты парламента поблагодарила сенаторов за профессиональную и конкретную работу.

«Завершая сессию, я хочу искренне поблагодарить, <…> я делаю это с удовольствием, потому что с каждой новой сессией, с каждым новым парламентским годом мы набираем обороты, мы укрепляем авторитет Совета Федерации как палаты регионов, мы с каждым годом все больше и больше реализуем конкретных дел», - отметила Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации также поздравила сенаторов с наступающими праздниками.

«Традиционно хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. Пусть он принесет вам и всем нам больше поводов для радости, для хорошего настроения, позитивного настроения, крепкого здоровья вам и вашим близким. И спасибо за работу. Всего самого доброго», - добавила Матвиенко.

Традиционно последнее заседание Совета Федерации завершилось исполнением гимна России.

Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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