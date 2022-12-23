"И мы выступаем за то, чтобы как можно скорее восстановить полноценное транспортное сообщение и разрешить разногласия по разработке рудных месторождений региона. Тема старая, доставшаяся в наследство от Советского Союза, и, конечно же, необходимо как можно скорее снять ее остроту", - добавил Лавров.