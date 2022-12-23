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21 минуту назад

Лавров: российские миротворцы работают над урегулированием ситуации в Лачинском коридоре

ТАССиещё 4

Российские миротворцы ежечасно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре и находятся в контакте со сторонами. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы рассмотрели, конечно же, ситуацию, которая сейчас вызывает наибольший интерес, - обострение обстановки в Лачинском коридоре. Мы подтвердили то, что российские миротворцы работают буквально ежечасно над урегулированием ситуации в контактах с соответствующими сторонами", - сказал он.

"И мы выступаем за то, чтобы как можно скорее восстановить полноценное транспортное сообщение и разрешить разногласия по разработке рудных месторождений региона. Тема старая, доставшаяся в наследство от Советского Союза, и, конечно же, необходимо как можно скорее снять ее остроту", - добавил Лавров.

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Россия как никто другой заинтересована в прочном и справедливом мире между Арменией и Азербайджаном и недопущении конфликтов, заявил министр.

"Россия, наверное, как никто другой заинтересована в том, чтобы в этом регионе между двумя дружественными нам государствами установился прочный, справедливый мир и надежно были бы исключены какие-либо рецидивы прошлых проявлений конфликтов", - сказал он.

Политика,Видео,Джейхун Байрамов,Сергей Лавров,
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