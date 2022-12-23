Посол РФ заявил о «ледниковом периоде» в отношениях с США

Отношения России и США находятся в состоянии, сравнимым с ледниковым периодом, однако Вашингтон не хочет полного разрыва, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, виновными в таких отношениях между Москвой и Вашингтонов являются представители правящих кругов, которые одержимы идеей закрепить за Россией образ «международного изгоя».

«Никаких признаков готовности Вашингтона искать дипломатические развязки для нормализации двусторонних отношений не прослеживается», — сказал он.

Антонов также указал на то, что в настоящий момент контакты с представителями администрации носят эпизодический характер. Однако на полный разрыв отношений США идти не собираются, т.к. осознают возможные последствия резких шагов.