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1 час назад

Посол РФ заявил о «ледниковом периоде» в отношениях с США

Елена Прошина

Отношения России и США находятся в состоянии, сравнимым с ледниковым периодом, однако Вашингтон не хочет полного разрыва, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Об этом пишет ТАСС.

Посол РФ заявил о «ледниковом периоде» в отношениях с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, виновными в таких отношениях между Москвой и Вашингтонов являются представители правящих кругов, которые одержимы идеей закрепить за Россией образ «международного изгоя».

«Никаких признаков готовности Вашингтона искать дипломатические развязки для нормализации двусторонних отношений не прослеживается», — сказал он.

Антонов также указал на то, что в настоящий момент контакты с представителями администрации носят эпизодический характер. Однако на полный разрыв отношений США идти не собираются, т.к. осознают возможные последствия резких шагов.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что отношения между Россией и США «находятся на последнем издыхании». Он выразил надежду, что новый посол США в России Линн Трейси будет стараться хотя бы сохранить их на нынешнем уровне и попытаться сделать лучше.

Политика,Линн Трейси,Анатолий Антонов,МИД России,
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