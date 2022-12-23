Раскрыты подробности визита Путина в Тулу

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, во время рабочей поездки в Тулу проведет встречу с руководителями оборонно-промышленного комплекса. Об сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , пишет ТАСС.

«Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил, в первую очередь - принимающих участие в СВО, в вооружениях, военной и специальной технике», - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что президент посетит Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, где делают в том числе высокоточное оружие и различные системы вооружения. В ходе визита глава государства познакомится с продукцией, а также проведет совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Также президент посетит региональный ситуационный центр.