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38 минут назад

Раскрыты подробности визита Путина в Тулу

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, во время рабочей поездки в Тулу проведет встречу с руководителями оборонно-промышленного комплекса. Об сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Раскрыты подробности визита Путина в Тулу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил, в первую очередь - принимающих участие в СВО, в вооружениях, военной и специальной технике», - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что президент посетит Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, где делают в том числе высокоточное оружие и различные системы вооружения. В ходе визита глава государства познакомится с продукцией, а также проведет совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Также президент посетит региональный ситуационный центр.

Песков также уточнил, что сопровождать Путина в поездке будет губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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