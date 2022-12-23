В Кремле оценили предложение списать затраты регионов на мобилизацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии в Кремле позиции по инициативе списать затраты регионов в объеме направленных ими средств на поддержку новых территорий и проведение мобилизационных мероприятий, передает РИА Новости.

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Он отметил, что данный вопрос должен быть серьезно проработан Минфином.

«Нет, позиции по этому вопросу нет, потому что, конечно, это прежде всего требует очень-очень скрупулезной проработки по линии Министерства финансов», - указал представитель Кремля.