В Кремле оценили предложение списать затраты регионов на мобилизацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии в Кремле позиции по инициативе списать затраты регионов в объеме направленных ими средств на поддержку новых территорий и проведение мобилизационных мероприятий, передает РИА Новости.
Он отметил, что данный вопрос должен быть серьезно проработан Минфином.
«Нет, позиции по этому вопросу нет, потому что, конечно, это прежде всего требует очень-очень скрупулезной проработки по линии Министерства финансов», - указал представитель Кремля.
С соответствующим предложением ранее выступил глава комиссии Госсовета по направлению «экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он также сообщил о необходимости предоставить регионам возможность иметь долги выше разрешенных законом в случае, если долговая нагрузка связана с геополитическими факторами.