На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции.