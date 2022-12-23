Россия существенно продвинулась по пути демилитаризации Украины. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о достижении заявленных президентом России Владимиром Путиным целях спецоперации.
«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение по пути демилитаризации», - отметил Дмитрий Песков.
На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала цифру потерь Украины. Она заявила, что страна потеряла порядка 100 тыс. человек в конфликте. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу Economist, что выступает против «заморозки» конфликта, и проигнорировал вопрос, сколько людей готов еще потерять ради победы.