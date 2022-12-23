Совфед одобрил закон о праве сбивать беспилотники

Совет Федерации на пленарном заседании 23 декабря одобрил закон, который, в частности, дает право ведомственной охране сбивать беспилотные летательные аппараты, передает РИА Новости.
Кроме того, вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия российскими гражданами, а также право на аннулирование прежде предоставленных разрешений на хранение, ношение и использование оружия.
В документе прописано, что соответствующую лицензию могут не предоставить лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении умышленного преступления, а также тем, кого суд освободил от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления, но назначил штраф. Также санкция распространяется на тех, кого ФСБ посчитала опасным для граждан и государства.
Также закон подразумевает, что мобилизованные граждане и добровольцы смогут сдать на безвозмездное хранение свое оружие и патроны к нему.
Ранее сообщалось, что финские власти ужесточат использование беспилотников в стране.