Совфед одобрил закон о праве сбивать беспилотники

Совет Федерации на пленарном заседании 23 декабря одобрил закон, который, в частности, дает право ведомственной охране сбивать беспилотные летательные аппараты, передает РИА Новости.

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Кроме того, вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия российскими гражданами, а также право на аннулирование прежде предоставленных разрешений на хранение, ношение и использование оружия.

В документе прописано, что соответствующую лицензию могут не предоставить лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении умышленного преступления, а также тем, кого суд освободил от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления, но назначил штраф. Также санкция распространяется на тех, кого ФСБ посчитала опасным для граждан и государства.

Также закон подразумевает, что мобилизованные граждане и добровольцы смогут сдать на безвозмездное хранение свое оружие и патроны к нему.