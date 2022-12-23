Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «продвижении на пути демилитаризации» в ходе специальной военной операции на Украине.

На брифинге Пескова спросили, свидетельствуют ли слова главы государства Владимира Путин про исчерпание оборонного потенциала ВСУ о достижении одной из заявленных целей СВО — демилитаризации Украины.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации», — ответил представитель Кремля.