Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «продвижении на пути демилитаризации» в ходе специальной военной операции на Украине.
На брифинге Пескова спросили, свидетельствуют ли слова главы государства Владимира Путин про исчерпание оборонного потенциала ВСУ о достижении одной из заявленных целей СВО — демилитаризации Украины.
«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации», — ответил представитель Кремля.
22 декабря Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-подхода после заседания Госсовета. В частности, он заявил, что ВС РФ «пожгли» практически всю советскую бронетехнику, которую Запад поставлял Киеву.