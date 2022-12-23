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1 час назад

Песков заявил о "существенном продвижении на пути демилитаризации" на Украине

Газета.Ruиещё 7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «продвижении на пути демилитаризации» в ходе специальной военной операции на Украине.

На брифинге Пескова спросили, свидетельствуют ли слова главы государства Владимира Путин про исчерпание оборонного потенциала ВСУ о достижении одной из заявленных целей СВО — демилитаризации Украины.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации», — ответил представитель Кремля.

22 декабря Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-подхода после заседания Госсовета. В частности, он заявил, что ВС РФ «пожгли» практически всю советскую бронетехнику, которую Запад поставлял Киеву.

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