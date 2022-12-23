В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Совфед одобрил закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

Газета.Ruиещё 8

Совет Федерации на заседании 23 декабря одобрил закон о введении уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты, передает ТАСС.

СФ согласовал штраф до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленты
Фото: Shamil Zhumatov/ReutersShamil Zhumatov/Reuters

Сейчас за осквернение георгиевской ленты грозит штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Если осквернение символа воинской славы несколько человек совершили в просторах интернета, предварительно сговорившись, то грозит штраф от 2 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что георгиевская лента может использоваться исключительно в целях, связанных с исторической памятью.

Речь идет о торжественных и других мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые проводят органы публичной власти и тд..

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее политолог объяснил необходимость штрафов за осквернение георгиевских лент.

Политика,Андрей Турчак,Единая Россия,Совет Федерации,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители