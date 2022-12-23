СФ согласовал штраф до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленты

Совет Федерации на заседании 23 декабря одобрил закон о введении уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты, передает ТАСС.
Сейчас за осквернение георгиевской ленты грозит штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Если осквернение символа воинской славы несколько человек совершили в просторах интернета, предварительно сговорившись, то грозит штраф от 2 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что георгиевская лента может использоваться исключительно в целях, связанных с исторической памятью.
Речь идет о торжественных и других мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые проводят органы публичной власти и тд..
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Ранее политолог объяснил необходимость штрафов за осквернение георгиевских лент.