СФ согласовал штраф до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленты

Сейчас за осквернение георгиевской ленты грозит штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Если осквернение символа воинской славы несколько человек совершили в просторах интернета, предварительно сговорившись, то грозит штраф от 2 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.