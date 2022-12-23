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1 час назад

Совфед одобрил закон о едином нотариальном тарифе

ТАСС

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон о введении единого нотариального тарифа.

Совфед одобрил закон о едином нотариальном тарифе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу за оказание своих услуг нотариус, занимающийся частной практикой, взимает единый нотариальный тариф, включающий федеральный и региональный тарифы. Как отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, документ разработан группой сенаторов в рамках поручения председателя верхней палаты парламента и находится под постоянным контролем руководства Совфеда. "Закон направлен на совершенствование системы оплаты нотариальных действий, совершаемых нотариусом, занимающимся частной практикой. Он направлен на прозрачность установления тарифов", - сказал он.

В частности, по словам сенатора, законом предлагается ликвидировать понятие услуг правового и технического характера, заменяя их на региональные тарифы. При этом формула расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа и применяемых к нему льгот будет разрабатываться Федеральной нотариальной палатой и утверждаться Минюстом РФ. Для каждого региона ежегодно будет устанавливаться предельный размер региональных тарифов в соответствии с формулой.

Кроме того, законом определяется, что при совершении нотариального действия нотариус обязан провести правовой анализ представленных документов, их проектов, полученной информации, осуществить консультирование по вопросам применения норм законодательства, а также осуществить иные предусмотренные законодательством обязанности и полномочия, включая изготовление документов, их копий, скан-образов и так далее. Также закон обязывает нотариуса обеспечить хранение документов или депонированного имущества, включая денежные суммы.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Политика,Владимир Полетаев,Минюст России,Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству,Совет Федерации,
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