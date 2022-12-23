В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
52 минуты назад

Сенатор призвал Татарстан к «мудрому решению» по новому именованию президента

Lenta.ruиещё 10

Наименование высшего должностного лица Татарстана должно соответствовать федеральному законодательству. В Казани должны принять мудрое решение в этом вопросе. К этому в своем Telegram-канале призвал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Клишас призвал Татарстан к «мудрому решению» по новому именованию президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сенатора, республика должна выполнять положения Федерального закона в установленный срок, это касается и нового наименования высшего должностного лица.

«Думаю, что в Казани будет принято правильное и мудрое решение», — выразил надежду Клишас.

Госсовет Татарстана принял в первом чтении проект поправок в Конституцию республики, подразумевающий после окончания срока полномочий нынешнего главы региона Рустама Минниханова переименование названия должности президента субъекта. Официально должность будет называться «глава — раис Республики Татарстан».

Политолог-арабист, старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что смена названия должности главы Татарстана — это «хитрый восточный жест». Он напомнил, что в стране может быть только один президент, поэтому главы субъектов президентами называться не могут. Тем не менее слово «раис» в арабском и некоторых других восточных языках может означать титул президента.

В июле вышли распоряжение и указ президента России Владимира Путина о том, что должность высшего должностного лица Татарстана в официальных документах отныне будет представлена как «глава Республики Татарстан».

Политика,Андрей Чупрыгин,Андрей Клишас,Рустам Минниханов,Владимир Путин,ВШЭ,Совет Федерации,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители