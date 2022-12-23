Закон о расширении ответственности для иноагентов одобрен сенаторами

Сенаторы в ходе заседания верхней палаты российского парламента одобрили закон о расширении норм, регулирующих ответственность для иностранных агентов.

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Закон предусматривает, что административная ответственность наступает, если иностранные агенты распространяют в СМИ свои сообщения и материалы без указания на то, что эта информация направлена ими либо касается их деятельности.

Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством России об иноагентах, либо в неполном объеме или в искаженном виде - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 тыс. руб.; на должностных лиц - до 300 тыс. руб.; на юридических лиц - до 500 тыс. руб.

Такое же наказание устанавливается законом за нарушение иноагентом порядка и сроков размещения в интернете или предоставления СМИ для опубликования отчета о своей деятельности, за неисполнение иноагентом обязанности по учреждению российского юрлица или нарушение порядка уведомления об этом уполномоченного органа РФ.

Кроме того, законом предусматриваются аналогичные штрафы за несоблюдение ограничений, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, связанных с этим статусом.