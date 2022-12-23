Президент Татарстана стал раисом

Должность президента Татарстана переименована в раиса. Как пишет газета «Ведомости», на заседании госсовета (парламента) республики президиум внес законопроект, который изменяет титул главы региона.

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Напомним, что с 1 июня 2022 года в силу вступил закон об общих принципах организации публичной власти в российских субъектах. Согласно ему руководители регионов могут называться только главами. При этом на уровне субъекта могут фигурировать любые иные наименования должностей, кроме президента.

21 декабря группа депутатов парламента из фракции «Единая Россия» внесла поправки к конституции республики, согласно которым, с 1 января президент республики Рустам Минниханов как высшее должностное лицо мог утратить свой статус и стать «главой». 22 декабря члены комитета госсовета по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовали отозвать документ для доработки.