«Зоологическая ненависть к России»: Медведев о потолке цен на газ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о введении Евросоюзом потолка цен на газ. Он опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором сообщил, что решение имеет не экономическую подоплеку, а политическую.

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Зампред Совбеза подчеркнул, что в этом кроется «зоологическая ненависть к России». Мера, как уточнил он, является нерыночной и «сугубо волюнтаристской». Он обратил внимание на то, что ее приняли с оговорками, которые позволяют блокировать применение газа. В этой связи, по словам Медведева, потолок «по-серьезному не сработает».

Кроме того, он отметил, что европейские власти приняли данное решение от бессилия повлиять на текущее положение. Здесь прослеживается принцип «сделаем хоть что-то», уточнил зампред Совбеза. В этой связи ЕС пришел к такому лимиту, который «еще пару лет назад показался бы удивительным» всем, добавил он.

«Вывод: дебильная русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают», - подчеркнул Медведев.