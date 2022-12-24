Должность президента республики упразднили в Татарстане

В Конституцию Татарстана внесены поправки, в соответствии с которыми руководитель республики больше не будет называться президентом.
Об этом сообщает ИА REGNUM.
Отмечается, что данное нововведение вступит в силу после того, как пост президента Татарстана покинет Рустам Минниханов, так как он избирался именно на него.
В материале уточняется, что следующего главу республики будут называть «раис», что переводится с арабского языка как «председатель».
Ранее Госсовет Татарстана принял в первом чтении проект поправок в Конституцию республики, предусматривающий переименование должности президента.