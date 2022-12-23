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20 минут назад

Посол Кении ответил на слова Борреля о России и Путине

Никита Бородкин

Посол Кении в Москве Бенсон Огуту ответил на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что жители Африки не представляют, «где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Как сообщает РИА Новости, представитель страны подчеркнул, что кенийцы прекрасно знают, где расположена Россия.

«Это его мнение, но как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», — подчеркнул Огуту.

Напомним, что Боррель ранее высказал сомнение в искренности африканцев, которые участвуют в демонстрациях в поддержку России. По его мнению, выступающие на стороне Москвы жители Африки ничего не знают о Донбассе.

На слова Борреля отреагировал президент Владимир Путин. Он заявил, что в Африке знают, где находится Россия, и какую роль она сыграла в освобождении стран африканского континента от колониализма.

Путин прокомментировал слова Борреля об африканцах и России

Также слова главы дипломатии ЕС прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая призвала европейского политика не мерить остальных людей по себе.

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