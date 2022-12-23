В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
47 минут назад

«Зоологическая ненависть к России»: Медведев о «дурацком» потолке цен на газ

News.ru

Введение потолка цен на газ продиктовано «зоологической ненавистью» Европы к России, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram. Также он отметил, ЕС пошла на этот шаг, осознавая «бессилие повлиять на ситуацию». Медведев подчеркнула, что в Европе нарастают «дебильная русофобия и обнищание рядовых европейцев».

«Зоологическая ненависть к России»: Медведев о потолке цен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение по «потолку цен на газ» дурацкое по двум причинам. Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса «во всём виноваты русские» <...> Во-вторых, оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу «сделаем хоть что-то», — написал он.

22 декабря Совет Евросоюза утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час, постановление опубликовано на сайте организации. Мера должна будет вступить в силу 15 февраля 2023 года и продлится один год.

Евросоюз официально утвердил потолок цен на газ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль анализирует ситуацию с поставками российского газа в страны Запада. По его словам, ответ на введение Западом потолка цен на голубое топливо из РФ может быть озвучен в ближайшее время.

Политика,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,Совет Европы,ЕС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители