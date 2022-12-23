«Зоологическая ненависть к России»: Медведев о потолке цен на газ

Решение по «потолку цен на газ» дурацкое по двум причинам. Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса «во всём виноваты русские» <...> Во-вторых, оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу «сделаем хоть что-то», — написал он.