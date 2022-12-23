«Зоологическая ненависть к России»: Медведев о потолке цен на газ

Введение потолка цен на газ продиктовано «зоологической ненавистью» Европы к России, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram. Также он отметил, ЕС пошла на этот шаг, осознавая «бессилие повлиять на ситуацию». Медведев подчеркнула, что в Европе нарастают «дебильная русофобия и обнищание рядовых европейцев».
Решение по «потолку цен на газ» дурацкое по двум причинам. Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса «во всём виноваты русские» <...> Во-вторых, оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу «сделаем хоть что-то», — написал он.
22 декабря Совет Евросоюза утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час, постановление опубликовано на сайте организации. Мера должна будет вступить в силу 15 февраля 2023 года и продлится один год.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль анализирует ситуацию с поставками российского газа в страны Запада. По его словам, ответ на введение Западом потолка цен на голубое топливо из РФ может быть озвучен в ближайшее время.