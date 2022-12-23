МИД РФ: отношения России и США находятся на последнем издыхании

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил в интервью ТАСС, что американо-российские отношения находятся «на последнем издыхании».

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Комментируя утверждение сенатом конгресса на пост посла США в РФ Линн Трейси, российский дипломат обратил внимание на важность ориентации главы дипмиссии «не на ухудшение и без того находящихся на последнем издыхании отношений», а на сохранение их хотя бы на нынешнем уровне. Хорошо, если Трейси попытается сделать их лучше, отметил Дарчиев.

Дипломат также указал, что Москве остается надеяться на то, что Вашингтон не будет доводить до прямого столкновения двух стран, в противном случае разрыв дипломатических отношений может стать реальностью со всеми вытекающими из этого последствиями, сказал представитель МИД.

21 декабря сенат Соединенных Штатов утвердил сотрудницу Государственного департамента США Линн Трейси на должность посла страны в РФ.