Посол Кении ответил на слова Борреля о незнающих Путина жителях Африки

В Кении располагают информацией о местонахождении России и знают, кто такой Владимир Путин. Об этом РИА Новости сообщил посол африканского государства в Москве Бенсон Огуту.

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"Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем", – сказал Огуту, подчеркнув плодотворное развитие взаимоотношений между странами со времен обретения независимости государством.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после распространенных фотографий жителей Мали с плакатами "Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!" посчитал, что граждане Африки могут не подозревать о том, кто такой Путин и не знать, в какой точке мира расположен Донбасс.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к Боррелю с просьбой "не мерять людей по себе". Она заявила, что деградация западных стран не является признаком течения подобного процесса в других государствах.