Российская сторона рекомендует утвержденной послом США в РФ Линн Трейси не вмешиваться в ее внутренние дела под вывеской работы с "гражданским обществом". Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Главное, приступив к работе в Москве, Трейси стоит учесть ошибки одного из своих предшественников, который плохо начал, едва прибыв к месту службы, - указал Дарчиев. - Вмешательство в наши внутренние дела под вывеской работы с "гражданским обществом" мгновенно превратило этого персонажа в изгоя. Не советовали бы новому послу идти по такому ошибочному пути".

По словам Дарчиева, утвержденная послом в Россию Линн Трейси "много чего наговорила", поэтому "свободы маневра, учитывая зашкаливающую ненависть к России на Капитолии, у нее практически нет". "Выступать перед законодателями в ином ключе, чем "что изволите", объективно невозможно", - подчеркнул дипломат.

Сенат Конгресса США 21 декабря утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России.