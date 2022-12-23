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52 минуты назад

В МИД России посоветовали новому послу США не вмешиваться в ее внутренние дела

ТАСС

Российская сторона рекомендует утвержденной послом США в РФ Линн Трейси не вмешиваться в ее внутренние дела под вывеской работы с "гражданским обществом". Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Главное, приступив к работе в Москве, Трейси стоит учесть ошибки одного из своих предшественников, который плохо начал, едва прибыв к месту службы, - указал Дарчиев. - Вмешательство в наши внутренние дела под вывеской работы с "гражданским обществом" мгновенно превратило этого персонажа в изгоя. Не советовали бы новому послу идти по такому ошибочному пути".

По словам Дарчиева, утвержденная послом в Россию Линн Трейси "много чего наговорила", поэтому "свободы маневра, учитывая зашкаливающую ненависть к России на Капитолии, у нее практически нет". "Выступать перед законодателями в ином ключе, чем "что изволите", объективно невозможно", - подчеркнул дипломат.

Сенат утвердил нового посла США в России

Сенат Конгресса США 21 декабря утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России.

В конце ноября Трейси на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению ее кандидатуры, заявила, что согласна с санкционным курсом Вашингтона в отношении Москвы и поддерживает дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций. Она отметила, что будет считать приоритетом освобождение находящихся под стражей в РФ американцев.

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