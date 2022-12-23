МИД РФ: Канада ведет опасную игру против России и Китая

Деятельностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) Канада стремится укрепить там позиции США в противостоянии с Китаем и Россией, выступая на «подтанцовке» у Вашингтона. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

Канада предлагает в этом регионе, который США стремятся переформатировать в подконтрольный им Индо-Тихоокеанский регион (ИТР), свои услуги в сдерживании Китая и проецировании разрушительного потенциала НАТО, отметил дипломат.

По его словам, Оттава «активно стучится в двери таких узкоблоковых проектов», как АУКУС и формат QUAD, а также присматривается к антикитайской инициативе «Партнерство в синем Тихом океане» под брэндом «АУКУС плюс».

Он подчеркнул, что Канада является постоянным участником военно-морских учений в АТР «Си Дрэгон» и конференций начальников штабов под маркой ИТР.

По мнению Дарчиева, деятельность Канады в Азиатско-Тихоокеанском регионе носит деструктивный характер и имеет перед собой цель укрепить в нем позиции США и НАТО в противостоянии с Китаем и Россией.

«Опасная игра, в которой Оттава послушно выступает на подтанцовке», — добавил он.