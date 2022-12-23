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14 минут назад

МИД: Канада ведет опасную игру против РФ и Китая в АТР, выступая на «подтанцовке» у США

Газета.Ru

Деятельностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) Канада стремится укрепить там позиции США в противостоянии с Китаем и Россией, выступая на «подтанцовке» у Вашингтона. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

МИД РФ: Канада ведет опасную игру против России и Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Канада предлагает в этом регионе, который США стремятся переформатировать в подконтрольный им Индо-Тихоокеанский регион (ИТР), свои услуги в сдерживании Китая и проецировании разрушительного потенциала НАТО, отметил дипломат.

По его словам, Оттава «активно стучится в двери таких узкоблоковых проектов», как АУКУС и формат QUAD, а также присматривается к антикитайской инициативе «Партнерство в синем Тихом океане» под брэндом «АУКУС плюс».

Он подчеркнул, что Канада является постоянным участником военно-морских учений в АТР «Си Дрэгон» и конференций начальников штабов под маркой ИТР.

По мнению Дарчиева, деятельность Канады в Азиатско-Тихоокеанском регионе носит деструктивный характер и имеет перед собой цель укрепить в нем позиции США и НАТО в противостоянии с Китаем и Россией.

«Опасная игра, в которой Оттава послушно выступает на подтанцовке», — добавил он.

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером «Варяг» вышел в море из Владивостока для участия в российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие». Учения, которые состоятся с 21 по 27 декабря, направлены на «поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Политика,Минобороны России,МИД России,НАТО,
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