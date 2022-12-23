Посол Индии анонсировал возможную встречу Моди и Путина

Посол Индии в России Паван Капур заявил, что встреча индийского премьер-министра Нарендры Моди и российского президента Владимира Путина планируется в следующем году.

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По его словам, индийский и российский лидеры находятся в постоянном контакте и в следующем году ожидается саммит глав двух государств.

«Да, мы этого ожидаем», — цитирует РИА Новости ответ посла на вопрос, планируется ли встреча в 2023 году.

Вместе с этим он добавил, что пока точно назвать формат встречи сложно.

«Неважно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоры, в любом случае они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в «группе двадцати», поэтому встреча обязательно пройдёт», — подчеркнул дипломат.