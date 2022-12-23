Названы сроки встречи Путина с премьером Индии

Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина планируется в следующем году, такие сроки назвал посол Индии в РФ Паван Капур, передает РИА Новости.
По его словам, лидеры находятся в постоянном контакте, они встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, а 16 декабря поговорили по телефону.
Капур отметил, что встреча ожидается в любом случае, будь то формальный саммит или переговоры.
«Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдет», — добавил дипломат.
Он отметил, что в скором времени также состоятся контакты, однако по ним нет конкретных договоренностей. Посол не уточнил, на каком уровне они планируются.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за Украины.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча не состоится до конца 2022 года. Замглавы МИД России Андрей Руденко назвал недопониманием сообщения об отказе премьера Индии Нарендры Моди посетить Россию.