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1 час назад

Названы сроки встречи Путина с премьером Индии

Lenta.ruиещё 5

Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина планируется в следующем году, такие сроки назвал посол Индии в РФ Паван Капур, передает РИА Новости.

Названы сроки встречи Путина с премьером Индии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, лидеры находятся в постоянном контакте, они встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, а 16 декабря поговорили по телефону.

Капур отметил, что встреча ожидается в любом случае, будь то формальный саммит или переговоры.

«Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдет», — добавил дипломат.

Он отметил, что в скором времени также состоятся контакты, однако по ним нет конкретных договоренностей. Посол не уточнил, на каком уровне они планируются.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за Украины.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча не состоится до конца 2022 года. Замглавы МИД России Андрей Руденко назвал недопониманием сообщения об отказе премьера Индии Нарендры Моди посетить Россию.

Политика,Андрей Руденко,Нарендра Моди,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,ШОС,
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