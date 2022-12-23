МИД РФ назвал условия для обсуждения гарантий безопасности

"Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля", - сказал дипломат.