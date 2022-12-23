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1 час назад

МИД РФ: обсуждения гарантий безопасности не будет, пока на Украине есть инструкторы НАТО

ТАССиещё 13

Серьезные переговоры о гарантиях безопасности не будут проходить, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники, а также пока не будут признаны определенные Россией реалии на земле. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

МИД РФ назвал условия для обсуждения гарантий безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля", - сказал дипломат.

Директор департамента МИД напомнил, что год назад Москва предприняла "честную попытку договориться, положив на стол два проекта юридически обязывающих документов" о гарантиях безопасности с США и НАТО. Он отметил, что в ответ, не считая периферийных сюжетов, в РФ "услышали категорическое высокомерное "нет".

"Как сейчас выясняется, под прикрытием сладкоголосых заверений в отсутствии агрессивных намерений Запада и приверженности Минским соглашениям перевооружались ВСУ и концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса. Специальная военная операция - вынужденная мера, сорвавшая сценарий фактического геноцида русских на бывших украинских территориях, - продолжил Дарчиев. - В этих условиях доверия к США и коллективному Западу у нас нет".

Политика,СВО,МИД России,НАТО,
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