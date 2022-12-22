В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме оценили решение Сената США конфисковать российские активы

Lenta.ruиещё 2

Депутат Госдумы Олег Морозов оценил решение Сената США о конфискации российских активов бизнесменов в пользу Украины. Он назвал это узаконенным грабежом, передает РИА Новости.

В Госдуме оценили решение Сената США конфисковать российские активы
Фото: ТАССТАСС

«Это узаконенный грабеж. Ведь эти активы появлялись легально и в соответствии с законодательством США и других недружественных государств. Тем более противозаконно передавать эти активы третьим странам», — подчеркнул парламентарий.

Морозов добавил, что Россия может ответить на подобное решение мерами, которые скажутся на наиболее чувствительных для Запада сегментах экономических связей. Депутат порекомендовал подумать об украинском транзите энергоресурсов в качестве потенциального ответа.

Ранее Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправок, которые позволяют конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.

Политика,Олег Морозов,Сенат США,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители