Путин рассказал, кому выгоден взрыв «Северного потока»

«Повторяю еще раз: мы считаем, что... всё, что связано со специальной военной операцией, – мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет и защищая прежде всего наших людей», – заявил он.