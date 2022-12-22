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12 минут назад

Путин рассказал, кому выгоден взрыв «Северного потока»

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин заявил, взрыв на газопроводе «Северный поток» устроил тот, кому был выгоден транзит газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин рассказал, кому выгоден взрыв «Северного потока»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину? Вот тот и взорвал. Никто не расследует», – заявил Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета.

Он также добавил, что у России была возможность посмотреть на места взрывов, но полноценного расследования до сих пор нет.

«Никто не ведет. Удивительно, но факт», – сказал он.

WP: доказательств причастности России к диверсии на «Северных потоках» нет

Ранее Владимир Путин назвал СВО вынужденной мерой.

«Повторяю еще раз: мы считаем, что... всё, что связано со специальной военной операцией, – мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет и защищая прежде всего наших людей», – заявил он.

Политика,Владимир Путин,
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