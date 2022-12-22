Путин раскрыл роль США в конфликте на Украине

«Вот бы сейчас сказали, можно ли говорить о большей вовлеченности США в конфликт на Украине. Я бы, позвольте пошутить, предложил посмотреть на эту проблему ширше и глыбже — в чем конкретно и почему. Потому что США уже давно вовлечены в этот вопрос», — сказал он.