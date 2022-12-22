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14 минут назад

Путин раскрыл роль США в конфликте на Украине

Елена Прошина

США вовлечены в ситуацию на Украину еще с советских времен. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Путин раскрыл роль США в конфликте на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Вот бы сейчас сказали, можно ли говорить о большей вовлеченности США в конфликт на Украине. Я бы, позвольте пошутить, предложил посмотреть на эту проблему ширше и глыбже — в чем конкретно и почему. Потому что США уже давно вовлечены в этот вопрос», — сказал он.

По словам Путина, Вашингтон «готовил почву, искал людей и определял смыслы» еще с советских времен и с этой целью запускал там «целые институты». Он назвал это «очень тонким вопросом».

Также Путин отметил, что РФ до последнего терпела «все», надеясь на мирные договоренности, но этому не суждено было произойти.

«Такая страна, как США, давно этим занимаются. У нас не было выбора. Такова логика развития событий», — добавил он.

В заключение он подчеркнул, что целью России является «защита людей».

Ранее Путин назвал специальную военную операцию на Украине «вынужденной и необходимой мерой».

Политика,Владимир Путин,
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