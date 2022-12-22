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35 минут назад

Путин пошутил над министром финансов Силуановым

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по теме молодежной политики пошутил над министром финансов РФ Антоном Силуановым. Кадрами момента поделились «Известия».

Путин пошутил над министром финансов Силуановым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По завершению встречи Путин рассказал о перечне поручений, касающихся реализации молодежной политики в России. Затем он спросил у частников заседания, есть ли у них какие-то замечания на этот счет, но все промолчали.

«Я так понимаю, если Антон Германович руку не поднимает, то он со всем согласен», — сказал Путин с улыбкой, глядя на Силуанова.

Слова президента РФ рассмешили присутствующих, в том числе и самого министра экономики.

Ранее Путин во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, общаясь с девочкой, признался, что верит в Деда Мороза. По его мнении, в него должны верить все «нормальные и приличные люди».

Политика,Антон Силуанов,Владимир Путин,
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