Путин пошутил над министром финансов Силуановым

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по теме молодежной политики пошутил над министром финансов РФ Антоном Силуановым. Кадрами момента поделились «Известия».

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По завершению встречи Путин рассказал о перечне поручений, касающихся реализации молодежной политики в России. Затем он спросил у частников заседания, есть ли у них какие-то замечания на этот счет, но все промолчали.

«Я так понимаю, если Антон Германович руку не поднимает, то он со всем согласен», — сказал Путин с улыбкой, глядя на Силуанова.

Слова президента РФ рассмешили присутствующих, в том числе и самого министра экономики.