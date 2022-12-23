Пушков объяснил блокировку €22 млн для Венгрии со стороны ЕК

«Европейская комиссия считает, что горизонтальное условие Хартии основных прав еще не выполнено. Это означает, что Европейская комиссия не может возместить расходы. Мы продолжим работу с венгерскими властями, чтобы преодолеть эту ситуацию», — сказала комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.