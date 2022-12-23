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58 минут назад

Пушков объяснил блокировку €22 млн для Венгрии со стороны ЕК

Газета.Ruиещё 4

Власти Венгрии расплачиваются за автономию внутри Евросоюза, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что Еврокомиссия заблокировала €22 млн, предназначенные для финансирования программ Венгрии.

Пушков объяснил блокировку €22 млн для Венгрии со стороны ЕК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Венгрия расплачивается за попытку сохранения хоть какой-то автономии в рамках ЕС», — написал Пушков.

Информацию о том, что ЕК решила заблокировать выделение средств для Венгрии, появилась 23 декабря. Как указывали СМИ, это решение связано с нарушениями принципов европейской демократии со стороны Будапешта. ЕК может выплатить Венгрии эти средства после устранения всех спорных моментов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия заблокировала €22 млн на финансирование программ Венгрии.

«Европейская комиссия считает, что горизонтальное условие Хартии основных прав еще не выполнено. Это означает, что Европейская комиссия не может возместить расходы. Мы продолжим работу с венгерскими властями, чтобы преодолеть эту ситуацию», — сказала комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.

Политика,Алексей Пушков,Еврокомиссия,Совет Федерации,ЕС,
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