Сенатор Климов призвал Россию давать отпор деятельности недругов

России следует давать отпор попыткам недругов вмешиваться в ее дела на всех уровнях, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Нам следует продолжить работу по выявлению любых форм и методов деструктивной деятельности недругов в отношении суверенной России и давать им соответствующий отпор, включая меры законодательного реагирования», - заявил сенатор.

Климов пояснил, что проводимая Россией спецоперация, призванная обеспечить должную безопасность страны, защитить ее законные национальные интересы, вызвала крайне жесткую реакцию недружественных государств.

По его словам, антироссийский блицкриг Запада провалился. Вместе с тем, разнообразные антироссийские центры продолжают свою деятельность.