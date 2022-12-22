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11 минут назад

Сенатор Климов призвал Россию давать отпор деятельности недругов

Илья Родин

России следует давать отпор попыткам недругов вмешиваться в ее дела на всех уровнях, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Об этом пишет РИА «Новости».

Сенатор Климов призвал Россию давать отпор деятельности недругов
Фото: ТАССТАСС

«Нам следует продолжить работу по выявлению любых форм и методов деструктивной деятельности недругов в отношении суверенной России и давать им соответствующий отпор, включая меры законодательного реагирования», - заявил сенатор.

Климов пояснил, что проводимая Россией спецоперация, призванная обеспечить должную безопасность страны, защитить ее законные национальные интересы, вызвала крайне жесткую реакцию недружественных государств.

По его словам, антироссийский блицкриг Запада провалился. Вместе с тем, разнообразные антироссийские центры продолжают свою деятельность.

Сенатор резюмировал, что паническая реакция противников на новые законы РФ против вмешательства извне подтверждает их актуальность, потенциальную эффективность и важность.

Политика,Андрей Климов,Совет Федерации,
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