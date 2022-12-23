Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжная политика является стратегически важной темой.

«Тема (молодёжной политики. — RT), которую мы сегодня затронем, она, безусловно, является стратегически важной», — сказал он в ходе заседания Госсовета.

Как передаёт ТАСС, Путин отметил, что нынешние молодые люди через 10-20 лет будут вкладывать свои силы в реализацию целей развития государства, которые определяются в настоящее время.

По его словам, в России порядка 40 млн молодых людей, которые по природе своей «призваны идти вперёд» и совершать прорывы, которые «прежде казались невозможными».