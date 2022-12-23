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1 час назад

Путин назвал молодёжную политику стратегически важной темой

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Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжная политика является стратегически важной темой.

«Тема (молодёжной политики. — RT), которую мы сегодня затронем, она, безусловно, является стратегически важной», — сказал он в ходе заседания Госсовета.

Как передаёт ТАСС, Путин отметил, что нынешние молодые люди через 10-20 лет будут вкладывать свои силы в реализацию целей развития государства, которые определяются в настоящее время.

По его словам, в России порядка 40 млн молодых людей, которые по природе своей «призваны идти вперёд» и совершать прорывы, которые «прежде казались невозможными».

Путин также заявил, что работающие в сфере молодёжной политики специалисты должны чувствовать поддержку со стороны федеральных и региональных властей.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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