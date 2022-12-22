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19 минут назад

МИД РФ: Ереван отказался от встречи по мирному договору

Никита Бородкин

Ереван отказался от участия во встрече глав МИД РФ, Армении и Азербайджана по поводу подготовки мирного договора, которая должна была состояться 23 декабря в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

МИД РФ: Ереван отказался от встречи по мирному договору
Фото: ТАССТАСС

Как рассказали в ведомстве, в четверг, 22 декабря, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым. Они обсудили ситуацию в зоне ответственности российского миротворческого контингента, которая обострилась из-за перекрытия Лачинского коридора и разногласий сторон по разработке рудных месторождений в регионе.

Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств

Лавров в ходе разговора отметил важность соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении связи Нагорного Карабаха и Армении по Лачинскому коридору. Главы МИД РФ и Азербайджана также выразили сожаление из-за отказа Еревана.

Напомним, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе имеет обязательства контролировать Лачинский коридор — он является единственной дорогой, которая связывает регион Арменией. В настоящее время Лачинский коридор заблокирован Азербайджаном.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю за Лачинским коридором.

Политика,Джейхун Байрамов,Никол Пашинян,Сергей Лавров,МИД России,
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