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1 час назад

МИД РФ пригрозил Греции из-за поставок российских С-300 Украине

Никита Бородкин

Россия предупредила Грецию о последствиях в том случае, если Афины передадут Украине российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ пригрозил Греции из-за поставок российских С-300 Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова напомнила, что вся направленная Киеву военная техника будет отслежена и «рассмотрена в качестве законной цели для поражения».

«Пока еще не поздно — можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — заявила представитель ведомства.

Захарова напомнила, что попрание ряда соглашений между РФ и Грецией, которые запрещают реэкспорт продукции российского военно-промышленного комплекса третьим странам без одобрения Москвы, будет иметь последствия. Кроме того, замена комплексов C-300 Украине снизит обороноспособность страны.

Напомним, что ранее в Греции активно обсуждали замену ЗРК С-300 на американские Patriot с последующей отправкой списанных комплексов Киеву. Официальный представитель греческого правительства Греции Яннис Иконому накануне заявлял, что кабмин не обсуждает замену зенитно-ракетных комплексов на другие системы для отправки на Украину.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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