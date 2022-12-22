МИД РФ пригрозил Греции из-за поставок российских С-300 Украине

Россия предупредила Грецию о последствиях в том случае, если Афины передадут Украине российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Захарова напомнила, что вся направленная Киеву военная техника будет отслежена и «рассмотрена в качестве законной цели для поражения».

«Пока еще не поздно — можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — заявила представитель ведомства.

Захарова напомнила, что попрание ряда соглашений между РФ и Грецией, которые запрещают реэкспорт продукции российского военно-промышленного комплекса третьим странам без одобрения Москвы, будет иметь последствия. Кроме того, замена комплексов C-300 Украине снизит обороноспособность страны.