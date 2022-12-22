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26 минут назад

В Кремле назвали причину поездок чиновников в ДНР и ЛНР

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обстрел гостиницы в Донецке, где был ранен Дмитрий Рогозин. По словам Пескова, несмотря на риски для жизни чиновники посещают и будут посещать ДНР и ЛНР, так как обязаны туда ездить. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле отреагировали на сообщение о ранении Рогозина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Смотрите, есть командировки чиновников. И совершенно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, особого внимания в период их интеграции, адаптации во все пространство жизни нашей большой страны. И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве», - сказал Песков.

По его словам, в новые регионы ездят и добровольцы, работу которых уже много раз высоко оценивал президент. При этом представитель Кремля добавил, что пребывание в некоторых районах ДНР, ЛНР и других территорий, опасно и несет большие риски для жизни. Однако такие условия не должны мешать чиновникам выполнять свои функции.

Ранее стало известно, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попал под обстрел ВСУ в Донецке. Он получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике. Также пострадал премьер ДНР Виталий Хоценко, еще два человека погибли.

Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.

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