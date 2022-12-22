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28 минут назад

Песков заявил, что новая концепция внешней политики пока не утверждена

ТАССиещё 2

Новая концепция внешней политики пока не утверждена, для этого нужно заседание "большого" Совбеза РФ. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили, почему концепция внешней политики не утверждена
Фото: ТАССТАСС

"Как раз речь и шла о доработках", - сказал Песков, комментируя сообщение президента РФ Владимира Путина о том, что он накануне обсудил с постоянными членами Совбеза проект этой концепции. "Их (доработки - прим. ТАСС) утверждает "большой" Совбез", - добавил Песков.

В среду, 21 декабря, Путин провел оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ. Открывая встречу, он сообщил, что главной темой станет обсуждение обновленной концепции внешней политики и предоставил слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.

В январе глава государства уже выносил проект этого документа на обсуждение с постоянными членами Совбеза. Однако по итогам встречи документ был отправлен на доработку. Ранее российский президент указывал, что конкретные направления внешнеполитической, дипломатической работы планируется зафиксировать в готовящейся новой редакции концепции. По его словам, этот документ и утвержденная ранее Стратегия национальной безопасности РФ будут являться дорожной картой для МИД и других министерств и ведомств.

Осенью в МИД и Совбезе РФ сообщали, что документ находится в процессе доработки и согласования. В СБ РФ также указывали, что концепция отразит новый подход к отношениям с Западом.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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