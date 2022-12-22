Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал визит украинского лидера Владимира Зеленского в США и его встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Он с сожалением констатировал, что от лидеров двух стран не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России. Об этом пишет РИА Новости.

Песков отметил, что во время визита украинского лидера в США ни от него, ни от американского президента не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям РФ.

«Реально призывов к миру не прозвучало, не было и предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса», - сказал Песков.

Он также добавил, что Вашингтон продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до «последнего украинца». При этом США и другие страны постоянно расширяют ассортимент поставок вооружений Украине, что не способствует скорейшему урегулированию конфликта. В свою очередь, поставки оружия продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть.