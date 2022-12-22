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53 минуты назад

Песков рассказал об общении Путина с Медведевым

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин регулярно общается с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и нет сомнений, что тот расскажет главе государства о своем визите в Китай. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков рассказал об общении Путина с Медведевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Господин Медведев в постоянном режиме общается с президентом, и разумеется, я не знаю точно, был ли уже контакт и доклад по результатам поездки, но у меня нет сомнений, что при первой возможности он произойдет, поскольку это регулярное абсолютно общение», — заявил Песков.

Напомним, что в среду, 21 декабря, Медведев посетил Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в государственной резиденции Даюйтай в Пекине. Сообщалось, что зампред Совбеза РФ привез китайскому лидеру послание от Владимира Путина.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе обсудив ситуацию на постсоветском пространстве. Они констатировали совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам.

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