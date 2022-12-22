В Кремле отреагировали на сообщение о ранении Рогозина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обстрел гостиницы в Донецке, где был ранен руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

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На вопрос журналиста о том, стоит ли властям отрегулировать процесс, связанный с «бесконтрольными» командировками чиновников в зону боевых действий, представитель Кремля ответил, что считает нормальными их поездки в регионы, которые требуют особого внимания в период интеграции и адаптации после вхождения в состав России.

Песков подчеркнул, что пребывание на территориях ДНР и ЛНР «по-прежнему опасно», но это не значит, что эти риски должны мешать чиновникам выполнять свою работу, а тем, кто находится там «по зову сердца», — выполнять свою миссию.

Пресс-секретарь также указал, что есть и большое количество добровольцев, которые тоже оказывают новым российским регионам помощь и работу которых высоко оценил президент Владимир Путин.

Песков принес соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

22 декабря стало известно, что гостиница «Шеш-Беш» в Донецке попала под обстрел. В этой гостинице на окраине города на протяжении последних месяцев проживала группа военных советников во главе с экс-главой «Роскосмоса» Рогозиным. В Следственном комитете РФ сообщили, что обстрел был совершен вооруженными украинскими формированиями. В результате обстрела погибли два человека. По словам депутата Госдумы Алексея Журавлева, гостиницу обстреляли по чьей-то наводке.