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49 минут назад

Песков прокомментировал визит Зеленского в США

Вечерняя Москваиещё 7

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не прозвучало реальных призывов к миру. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 22 декабря.

Он также добавил, что в речи политиков не было предостережений относительно обстрелов жилых домов на Донбассе, а также слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России.

WP: Зеленский не достиг цели своего визита в США

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, США продолжает курс на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца.

При этом политика расширения поставок вооружений Киеву со стороны Запада не способствует скорейшему урегулированию конфликта, отметил он. Песков подчеркнул, что поставки оружия продлевают страдания жителей Украины на дольше, чем это могло бы быть, передает РИА Новости.

До этого аналитики в газете The Washington Post выразили мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться цели своего визита в Вашингтон и получить более мощное оружие для наступления.

В среду, 21 декабря, состоялся визит украинского президента Владимира Зеленского в Конгресс США. При этом повестка визита пока не раскрывается. «Вечерняя Москва» разбиралась, зачем Зеленскому нужна эта поездка, о чем он будет просить Соединенные Штаты и какие последствия возможны после возвращения украинского лидера из Америки.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Конгресс США,
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