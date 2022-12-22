Песков прокомментировал визит Зеленского в США

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не прозвучало реальных призывов к миру. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 22 декабря.

Он также добавил, что в речи политиков не было предостережений относительно обстрелов жилых домов на Донбассе, а также слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, США продолжает курс на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца.

При этом политика расширения поставок вооружений Киеву со стороны Запада не способствует скорейшему урегулированию конфликта, отметил он. Песков подчеркнул, что поставки оружия продлевают страдания жителей Украины на дольше, чем это могло бы быть, передает РИА Новости.

До этого аналитики в газете The Washington Post выразили мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться цели своего визита в Вашингтон и получить более мощное оружие для наступления.