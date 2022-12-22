Путин обсудил Украину с премьером Израиля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху . Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС .

По информации агентства, политики обсудили ситуацию на Украине. Путин и Нетаньяху выразили уверенность в том, что двусторонние отношения России и Израиля продолжатся развиваться. Отмечается, что это первый разговор политиков после победы партии Нетаньяху на парламентских выборах.