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13 минут назад

Путин обсудил Украину с премьером Израиля

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Путин обсудил Украину с премьером Израиля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации агентства, политики обсудили ситуацию на Украине. Путин и Нетаньяху выразили уверенность в том, что двусторонние отношения России и Израиля продолжатся развиваться. Отмечается, что это первый разговор политиков после победы партии Нетаньяху на парламентских выборах.

В Кремле рассказали, что глава российского государства поздравил израильского премьера и всех граждан с Ханукой.

Политика,Биньямин Нетаньяху,Владимир Путин,
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