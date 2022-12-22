Захарова прокомментировала "новый вариант" флага Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на пост постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в Twitter, который опубликовал "новый флаг" своей страны в американском стиле. По ее словам, с Украиной происходит то, о чем Москва предупреждала долгие годы.
"Постпред Украины в ООН опубликовал в "Твиттере" новый флаг Украины. То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!" - написала она в своем Telegram-канале в четверг.
Ранее Кислица разместил в социальной сети изображение американского флага в желто-голубых цветах.