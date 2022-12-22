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1 час назад

Захарова прокомментировала "новый вариант" флага Украины

ТАССиещё 3

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на пост постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в Twitter, который опубликовал "новый флаг" своей страны в американском стиле. По ее словам, с Украиной происходит то, о чем Москва предупреждала долгие годы.

Захарова прокомментировала "новый вариант" флага Украины
Фото: ТАССТАСС

"Постпред Украины в ООН опубликовал в "Твиттере" новый флаг Украины. То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!" - написала она в своем Telegram-канале в четверг.

Ранее Кислица разместил в социальной сети изображение американского флага в желто-голубых цветах.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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