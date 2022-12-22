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1 час назад

Гросси прибыл в Москву

Никита Бородкин

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Москву для обсуждения вопросов безопасности Запорожской АЭС. Как сообщает ТАСС, руководителя международной организации уже встретил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Гросси прибыл в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гросси встретится с членами российской межведомственной делегации с участием представителей МИД, Росатома, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора. Как отметил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва ожидает от этих переговоров достижения взаимопонимания о конкретных параметрах зоны защиты ЗАЭС или хотя-бы «существенного продвижения» в этом направлении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин не планирует встречаться с Гросси.

Напомним, что Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в марте этого года. Украинские войска предпринимали безуспешные попытки захватить территорию станции и регулярно обстреливали объект. 8 октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России — директором станции стал бывший главный инженер Юрий Черничук.

В середине декабря глава МАГАТЭ провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в ходе которой они обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС. Тогда организация заявила, что сторонам удалось добиться прогресса в обсуждении вопроса создания вокруг станции зоны безопасности.

Политика,Рафаэль Гросси,Михаил Мишустин,Михаил Ульянов,Алексей Лихачев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Росгвардия,МАГАТЭ,Ростехнадзор,Росатом,
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