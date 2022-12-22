Увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в следующем году, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, данное предложение может быть реализовано только через законы, в Госдуме готовы к этой работе и ждут официальных предложений от министерства обороны по этому вопросу. Картаполов добавил, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано, передает ТАСС.

Он также сообщил, что думский комитет по обороне поддерживает предложение Минобороны России об увеличении призывного возраста.