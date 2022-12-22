Увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в следующем году, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, данное предложение может быть реализовано только через законы, в Госдуме готовы к этой работе и ждут официальных предложений от министерства обороны по этому вопросу. Картаполов добавил, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано, передает ТАСС.
Он также сообщил, что думский комитет по обороне поддерживает предложение Минобороны России об увеличении призывного возраста.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить предельный призывной возраст до 30 лет, а возраст призыва на службу поднять с 18 до 21 года.