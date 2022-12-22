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1 час назад

Захарова прокомментировала шаги Японии по наращиванию военной мощи

ТАССиещё 3

Япония встала на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с принятием Токио обновленных доктрин по безопасности и обороне.

Захарова оценила шаги Японии по наращиванию военной мощи
Фото: ТАССТАСС

"Обратили внимание на принятие в Японии 16 декабря этого года обновленной редакции трех доктринальных документов - Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Плана оборонного строительства. Из их содержания четко видно, что официальный Токио стал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала", - подчеркнула Захарова.

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По словам дипломата, налицо откровенный отказ администрации Фумио Кисиды от настойчиво декларировавшегося предыдущими поколениями политиков мирного развития страны и "возвращение на рельсы безудержной милитаризации, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности и будет вести к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Такое же понимание видим и в обостренной реакции соседних государств на нынешний поворот японской военной доктрины", - добавила она.

Дипломат напомнила, что Россия давно предупреждала об опасности демонстративного уклонения Токио от признания итогов Второй мировой войны, являющихся фундаментом системы современного мироустройства. "Теперь же, вслед за недавним отказом осудить на площадке Генассамблеи ООН человеконенавистническую идеологию нацистского режима, который был главным союзником милитаристской Японии в той войне, предпринимаются последовательные шаги по возрождению военного потенциала, позволяющего наносить удары по соседним странам", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, симптоматично, что решение о значительном - до 2% ВВП - повышении оборонных расходов принималось в условиях отнюдь не блестящего состояния национальной экономики и нарастания структурных диспропорций госбюджета. "Это лишний раз подчеркивает, что в реализации своих военных амбиций администрация Фумио Кисиды готова пойти гораздо дальше анонсируемых на нынешнем этапе планов, плотно встраиваясь в геополитические игры Соединенных Штатов", - заключила дипломат.

Политика,Армия,Фумио Кисида,Мария Захарова,МИД России,Генассамблея ООН,
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