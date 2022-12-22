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47 минут назад

Володин назвал потолок цен на нефть «закатом Европы»

Lenta.ru

Потолок цен на нефть приведет к закату Евросоюза, чье благополучие строилось на дешевых российских энергоресурсах. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин назвал потолок цен на нефть «закатом Европы»
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, Европа сама себя наказала, потому что теперь будет покупать нефть и газ по гораздо более высоким ценам, а значит, времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен для европейцев в прошлом.

Российский политик выразил уверенность, что ЕС уже теряет свою промышленность, закрывает заводы, значит, остается без субъектности и суверенитета. За авантюрную политику своих лидеров, заключил Володин, заплатят обычные граждане.

Группа G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть 5 декабря. Спустя несколько дней к ним присоединились Норвегия и Швейцария. Российские власти неоднократно заявляли, что не станут исполнять требования этих ограничений и обещали предпринять ответные меры. В настоящее время готовится соответствующий указ президента страны Владимира Путин.

Результатом новых санкций за последние две с половиной недели стало падение экспорта российского сырья. По оценкам Bloomberg, поставки по морю снизились более чем в два раза. При этом продажа с отгрузкой в балтийских и черноморских портах идет по цене ниже потолка.

На этом фоне российская валюта опустилась до минимальных значений с весны этого года. Доллар и евро прибавили более десяти рублей, в четверг, 22 декабря, доллар поднялся выше 72 рублей, а евро — выше 76,5 рубля.

По оценкам американских чиновников, пока потолок работает так, как и задумывалось, то есть российские доходы от экспорта углеводородов падают, а мировые цены на нефть стабильны.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,ЕС,
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