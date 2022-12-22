Пушилин заявил, что уже не считает количество покушений на себя

"Да кто их уже считает. Реалии жизни уже. <...> Под богом все ходим", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Соловьев.Live" , отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Украинские войска вечером 21 декабря нанесли удар по гостинице "Шеш-беш" на окраине Донецка, где в тот момент находились руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. По информации Рогозина, по гостинице было выпущено пять снарядов. Он получил ранение и был госпитализирован. Ранены также сопровождавшие его лица. По словам помощника Рогозина, удар носил явно целенаправленный характер и специалисты склоняются к тому, что использовалась 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar, разработанная и производимая французской фирмой Nexter.