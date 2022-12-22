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1 час назад

Пушилин заявил, что уже не считает количество покушений на себя

ТАСС

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что перестал вести счет количества покушений на свою жизнь.

Пушилин заявил, что уже не считает количество покушений на себя
Фото: ТАССТАСС

"Да кто их уже считает. Реалии жизни уже. <...> Под богом все ходим", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Соловьев.Live", отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Украинские войска вечером 21 декабря нанесли удар по гостинице "Шеш-беш" на окраине Донецка, где в тот момент находились руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. По информации Рогозина, по гостинице было выпущено пять снарядов. Он получил ранение и был госпитализирован. Ранены также сопровождавшие его лица. По словам помощника Рогозина, удар носил явно целенаправленный характер и специалисты склоняются к тому, что использовалась 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar, разработанная и производимая французской фирмой Nexter.

Политика,Виталий Хоценко,Денис Пушилин,Дмитрий Рогозин,
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