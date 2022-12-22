В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
24 минуты назад

Клишас: Путин внес в СФ кандидатуры на посты прокуроров ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины

ТАСС

Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании в четверг проведут консультации по поступившему в верхнюю палату парламента предоставлению президента РФ по кандидатурам на должности прокуроров четырех новых российских регионов. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Путин внес в СФ кандидатуры на посты прокуроров ЛНР, ДНР
Фото: ТАССТАСС

"В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации по кандидатурам на должности прокуроров [новых] субъектов РФ", - сказал сенатор.

Он отметил, что представление главы государства было направлено в Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и законом "О прокуратуре Российской Федерации".

"Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, комитет СФ по обороне и безопасности и комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 22 декабря 2022 года проведут совместное заседание, на котором пройдут консультации по представленным президентом кандидатурам для назначения Глеба Михайлова на должность прокурора Луганской Народной Республики, Кирилла Осипчука на должность прокурора Запорожской области, Андрея Петрова на должность прокурора Херсонской области, Андрея Спивака на должность прокурора Донецкой Народной Республики", - сообщил Клишас.

Он напомнил, что в соответствии с регламентом Совета Федерации по итогам проведения консультаций комитеты верхней палаты направят консолидированную позицию по представленным кандидатурам председателю СФ для информирования главы государства.

В соответствии с Конституцией России президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.

Политика,Андрей Спивак,Андрей Клишас,Андрей Петров,Владимир Путин,Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители