Путин внес в СФ кандидатуры на посты прокуроров ЛНР, ДНР

Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании в четверг проведут консультации по поступившему в верхнюю палату парламента предоставлению президента РФ по кандидатурам на должности прокуроров четырех новых российских регионов. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Фото: ТАСС ТАСС

"В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации по кандидатурам на должности прокуроров [новых] субъектов РФ", - сказал сенатор.

Он отметил, что представление главы государства было направлено в Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и законом "О прокуратуре Российской Федерации".

"Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, комитет СФ по обороне и безопасности и комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 22 декабря 2022 года проведут совместное заседание, на котором пройдут консультации по представленным президентом кандидатурам для назначения Глеба Михайлова на должность прокурора Луганской Народной Республики, Кирилла Осипчука на должность прокурора Запорожской области, Андрея Петрова на должность прокурора Херсонской области, Андрея Спивака на должность прокурора Донецкой Народной Республики", - сообщил Клишас.

Он напомнил, что в соответствии с регламентом Совета Федерации по итогам проведения консультаций комитеты верхней палаты направят консолидированную позицию по представленным кандидатурам председателю СФ для информирования главы государства.